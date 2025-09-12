У росії передбачили результат гіпотетичного бою Усик – Повєткін
Дуже смішний прогноз
близько 2 годин тому
Відомий російський промоутер Володимир Хрюнов для місцевих ЗМІ поділився своєю думкою про гіпотетичний поєдинок абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександр Усик – Олександр Повєткін.
Хрюнов упевнений, що якби Повєткін бився з Усиком на піку своєї кар'єри, то здобув би дострокову перемогу.
«Ми з Олександром Повєткіним багато де побували в різних умовах. Повєткін, якби не підкилимні ігри, коли проти нього боролися всім світом, звинувачували його в тому, чого немає, нібито виявили допінг, а ще історія з мельдонієм, то Олександр реалізував би себе і впевнено посідав би місце номер «один» в історії боксу. У Повєткіна потенціал був вищим, ніж у Олександра Усика. На піку росіянин переміг би українця нокаутом».
