Володимир Кириченко

Геннадій Машьянов, тренер об'єднаного чемпіона світу в напівважкій вазі Дмитра Бівола 24-1, 12 KO, для рашистських ЗМІ поділився своєю думкою про перемогу Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) в бою з колишнім суперником його бійця Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO).

За словами Машьянова, його зовсім не вразив поєдинок двох зірок світового боксу.

«Вийшли люди і в перших восьми раундах наносили не більше чотирьох ударів. Неймовірно низький темп. До дев'ятого раунду Кроуфорд завдав 30 джебів, Канело – сім. Підрахуйте. Вони мали завдати по 150 джебів, а не 37 на двох. Кроуфорд без сумнівів переміг, а Канело не хотів ні додати, ні перемогти. Сподівався на один удар. Більше нічого не показав. Ні темпу, ні ударів. Теренс молодець. Але міг і яскравіше перемогти. До 11 раунду комбінаційної роботи в нього не було. Попрацювали щільно тільки пів раунду. Решту часу гуляли».

Нагадаємо, що 13 вересня Кроуфорд переміг Канело одноголосним рішенням суддів у головній події вечора боксу в Лас-Вегасі.