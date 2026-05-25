Олександр Красюк, колишній промоутер чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (25-0, 16 КО), поділився думками щодо подальшої кар'єри українського боксера. Слова наводить Boxing King Media.

Функціонер вважає, що непереможному чемпіону настав час завершити професійні виступи та зосередитися на особистому житті.

Якби я був тим, хто дає йому поради, його наступними суперниками мали б стати його дружина Катерина, донька Марія, донька Ліза, його сини — його сім’я. Йому потрібно займатися сім’єю, можливо, своїми бізнес-справами. Ось про що він має дбати зараз.

Йому потрібно зупинитися. Краще піти на годину раніше, ніж на дві хвилини пізніше. На жаль, це правда. І це стосується не лише боксу — це стосується всього. Тебе, мене, кожного з нас.

Неможливо заробити всі гроші світу. Неможливо перемогти всіх бійців світу. Але це рішення потрібно прийняти. І для такого чоловіка, як Усик — який перебуває на піку, на вершині, який досі непереможений — піти зараз дуже важко.