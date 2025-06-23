Володимир Кириченко

Володар титулу WBC у напівважкій вазі американець Девід Бенавідес зробив черговий випад на адресу абсолютного чемпіона світу в другому середньому дивізіоні мексиканця Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO).

Бенавідес заявив, що Канело вживає заборонені препарати.

«Якщо Канело був на сто відсотків упевнений у собі, то я не знаю, чому він не побився зі мною. Тим більше ми бачимо, що всі в його команді сидять на стероїдах, включно з ним. Він ніколи не злазив зі стероїдів. Звичайно ж, Канело сидить на них. Як п'ять людей із твого табору можуть здати позитивні тести на стероїди? Усі ці грьобані чуваки в його таборі нечисті на руку».

Бій між Канело та Кроуфордом відбудеться 13 вересня на Елліджент Стедіум у Лас-Вегасі. Трансляція поєдинку буде доступна на Netflix.

Нагадаємо, на кону мегафайту Канело – Кроуфорда стоятиме пояс The Ring вартістю у 188 тисяч доларів.