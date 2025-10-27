Експерт боксу Спенсер Олівер поділився думками про потенційний поєдинок Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO). Британця цитує vringe.com:

Вордлі заслужив свій шанс. Думаю, він заслуговує на бій з Олександром Усиком, і, на мій погляд, у нього є потенціал. Не кажу, що він виграє, тому що, знову ж таки, він вийде в ринг у ролі великого андердога, але він показав, що має бійцівський дух.

А коли ти надважковаговик і можеш бити так, як він… Знаєте, у нього рекорд 20-0-1, і 19 з 20 перемог – дострокові. Його не можна недооцінювати. Так, вочевидь, що Усик – неймовірний боєць, але це був би цікавий поєдинок, і, як я вже сказав, Вордлі його заслужив.