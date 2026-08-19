У Великій Британії назвали найкращого боксера з часів Мохаммеда Алі
Це нокаутер із суперважкого дивізіону
Колишній чемпіон світу британець Біллі Джо Сондерс (30-1, 14 КО) для YouTube-каналу talkSPORT поділився думками про свого співвічтизника проспекта надважкого дивізіону Мозеса Ітауму (14-0, 12 KO).
«Люди можуть подумати., що я збожеволів. Та думаю, він найкращий із тих, кого я бачив з часів Мохаммеда Алі. Він однаково класно рухається як на передній, так і на задній нозі. У нього є цей контрудар на ухилі.
Він єдиний надважковаговик на моїй пам’яті, який може відтягнутися назад, вистрілити аперкотом із передньої руки та за частки секунди добити тебе ще двома-трьома ударами навздогін. Баланс, робота ніг, абсолютно все в ньому вражає. Я, мабуть, його найбільший фанат».
Нагадаємо, Ітаума проведе свій наступний поєдинок проти Філіпа Хрговича 29 серпня на O2 Arena в Лондоні. На кону – вакантний титул IBF.