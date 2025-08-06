Денис Сєдашов

Британський надважковаговик Ділліан Вайт (31-3, 21 КО), який розпочав професійну кар’єру у 2011 році, став одним із найбільш впізнаваних боксерів надважкої ваги у світі. Він провів низку гучних поєдинків і заробив на них мільйони доларів.

Британець зустрічався в ринзі з Ентоні Джошуа, Дереком Чісорою (двічі), Оскаром Рівасом, Робертом Хеленіусом, Джозефом Паркером та Маріушем Вахом.

За даними Celebrity Net Worth, у 2022 році його статки оцінювались у приблизно 8,75 мільйона доларів США. З того часу сума, ймовірно, зросла — завдяки новим боям та угодам зі спонсорами.

Один із найбільших гонорарів Уайта — близько 5 мільйонів доларів за поєдинок проти олександра повєткіна у серпні 2020 року. Через карантинні обмеження той бій відбувся без глядачів — інакше прибутки могли бути ще більшими.

У ЗМІ з’явилася інформація про фінансові умови бою між Ділліаном Уайтом та Мозесом Ітаумою (12-0, 10 КО), який відбудеться найближчим часом.

За даними, Ділліан Уайт гарантовано отримає 2,5 мільйона доларів США (приблизно 1,8 млн фунтів стерлінгів), тоді як гонорар Ітауми складе 1 мільйон доларів (близько 753 тисяч фунтів).

Крім того, обидва боксери мають бонусні виплати, які залежать від продажів платних трансляцій (PPV). Уайт може заробити ще 1 мільйон доларів, а Ітаума — додаткові 500 тисяч доларів.

Таким чином, загальний гонорар може скласти до 3,5 мільйона доларів (2,6 млн фунтів) для Уайта і 1,5 мільйона доларів (1,1 млн фунтів) для Ітауми.

«Мене вже списали». Вайт пообіцяв сенсацію у бою проти непереможного Ітауми.