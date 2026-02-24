Українець Довбищенко проведе бій проти непереможеного німця
Поєдинок заплановано на 20 березня
8 хвилин тому
Український боксер надважкої ваги Костянтин Довбищенко (10-19-1, 7 КО) дізнався дату свого наступного поєдинку та ім’я опонента. 34-річний українець виступить на великому вечорі боксу в Німеччині.
Суперником Довбищенка стане 27-річний німецький проспект Емануель Одіасе (9-0, 8 КО). Поєдинок заплановано на 20 березня. Бій триватиме 8 раундів.
Нагадаємо, у своєму попередньому виступі Костянтин Довбищенко поступився Карлосу Родрігесу за очками.
