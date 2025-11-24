Польський боксер важкого дивізіону Міхал Сочинський (11-1, 8 KO) перебуває у штучній комі після поєдинку з українцем Рамазаном Муслімовим (9-0, 6 KO). Про це для TVP Sport повідомив промоутер поляка Анджей Василевський.

«Міхал заінтубований, гематом немає, зате є сильний набряк. Вирішено, що його транспортують до лікарні в Любліні.

Лікарі кажуть, що ситуація стабільна й наразі нічого тривожного не відбувається. Результати МРТ це підтверджують. Міхал отримуватиме ліки й, ймовірно, ще кілька днів перебуватиме в комі.

Ми постійно тримаємо руку на пульсі, перебуваємо на зв’язку з лікарями й віримо, що все закінчиться добре.

Хочу також підкреслити, що в усій цій драматичній ситуації фантастично поводився президент Хелма пан Якуб Банашек. Він особисто чергував у лікарні майже всю ніч біля Міхала та координує всі дії».