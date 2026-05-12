Володимир Кириченко

Український суперважковаговик Владислав Сіренко (22-1, 19 KO) в інтерв'ю Sport.ua обговорив можливий поєдинок об'єднаного чемпіона світу в його дивізіоні Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти володаря титулів в напівважкій і першій важкій ваговій категоріях Девіда Бенавідеса (32-0, 25 КО).

Сіренко вважає, що цей поєдинок навряд чи відбудеться, тим паче в суперважкій вазі.

«Складно сказати. Усе може бути. Але не думаю, що такий поєдинок відбудеться. Бенавідесу є з ким боксувати. Я невисоко оцінюю Раміреса, як топа, тому не вважаю, що Бенавідес зробив щось таке. Якби Бенавідес виграв у Бівола або Бетербієва, то так. Але виграти в Раміреса – не таке велике досягнення, щоб говорити одразу про бій з Усиком. Якщо говорити про їхній поєдинок у суперважкій вазі, то це взагалі смішно, це ні про що».

Раніше повідомлялося, що голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх хоче організувати бій між боксерами у 2027 році.