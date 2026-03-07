Денис Сєдашов

Міжнародна боксерська федерація (IBF) скасувала санкціонування бою чемпіона світу у першій важкій вазі Джея Опетаї (29-0, 23 KO) проти Брендона Глентона (21-3, 18 КО). Організація офіційно не визнає цей поєдинок чемпіонським.

Як повідомляє ESPN, конфлікт виник через новостворений пояс промоушена Zuffa Boxing (проєкт Дани Вайта). Спочатку IBF запевнили, що цей пояс — лише символічний трофей. Однак після того, як Опетая публічно назвав бій «об’єднавчим», федерація змінила рішення.

IBF не вважає Zuffa Boxing легітимною боксерською організацією. Якщо австралієць все ж вийде на ринг, федерація відбере у нього свій титул. Для Опетаї це може стати другим випадком у кар'єрі, коли він втрачає пояс не через поразку, а через кабінетні рішення.

