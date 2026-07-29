Володимир Кириченко

Колишній абсолютний чемпіон світу у двох дивізіонах українець Олександр Усик (25-0, 16 КО) для All Out Fighting розповів, що не битиметься проти колишнього володаря титулів UFC у двох вагових категоріях американця Джона Джонса.

Джон Джонс сказав, що не хоче боксувати з тобою.

«Я думаю, що це неможливо. Я не говоритиму про це. Це інший вид спорту, це інша ситуація».

Раніше директор команди Усика Сергій Лапін розповів інсайдеру The Ring Майку Коппінджеру, що Олександр розглядає бої проти Деонтея Вайлдера та Джонса.

Нагадаємо, Джонс відповів, чи готовий він до бою з Усиком за правилами боксу.