Володимир Кириченко

Колишній чемпіон UFC у важкому дивізіоні американець Джон Джонс для The Ring розповів, що його не цікавить поєдинок за правилами боксу проти ексабсолютного чемпіона світу українця Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Ти був би зацікавлений у боксерському поєдинку з Олександром Усиком, якби тобі його запропонували?

«Ні. Зовсім ні. Це Усик, чувак. Він один із найвеличніших боксерів усіх часів у надважкій вазі. Я також знаю, що він займається боротьбою. Боротьба була важливою частиною його тренувань протягом багатьох років. Ймовірно, саме тому він так домінує у клінчі.

Якби він захотів перевірити весь свій арсенал бойових навичок, я йому допоміг би. Але обмежувати себе, використовуючи лише руки, – це не моя стихія. Так що з усіх надважковаговиків я бачу у Усика найбільший потенціал, і він здатний скласти конкуренцію. Але я не боксер і не вважаю Усика універсальним бійцем. Думаю, весь світ знає, що сталося б, якби нас зачинили в одній кімнаті. І на цьому я зупинюся».

Зрозумів. Тож, безумовно, бій за правилами ММА вас зацікавив би, але від боксерського поєдинку ви б відмовились?

«Я відмовлюся, так. Я поважаю його на рингу, і він повинен поважати мене в октагоні».

Раніше директор команди Усика Сергій Лапін говорив, що Олександр розглядає бої проти Деонтея Вайлдера та Джонса.