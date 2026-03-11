Володимир Кириченко

Тимчасовий чемпіон WBC у надважкому дивізіоні німець Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) відреагував на непотрапляння до списку поєдинків, які володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) планує провести до завершення карʼєри.

Усик назвав багато імен, але не твоє, чи злишся ти з цього приводу?

«Чи хотів би я прийняти цей виклик? Звісно. Але найважливіше для мене – це битися за пояс.

Він явно не хоче битися зі мною, тому я просто буду боксувати з тим, хто буде наступним у черзі за поясом WBC у вересні на великому стадіоні в Німеччині».

Усик тебе боїться.

«Не сказав би, що така легенда, як він, боїться. Але чомусь він завжди уникає згадувати моє ім’я, коли говорить про суперників.

Можливо, він просто не хоче, щоб я своїми ударами в корпус перевірив його печінку…».

23 травня Усик проведе бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

WBC зобов’язала Усика провести захист титулу проти Кабаєла одразу після добровільного захисту.

Нагадаємо, Усик назвав три бої, які проведе до завершення карʼєри: один з них – проти Ф'юрі.