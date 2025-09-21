Абсолютний чемпіон світу у надважкому дивізіоні українець Олександр Усик (24-0, 15 КО) для Exceed Boxing поділився думками про свого співвітчизника бронзового призера чемпіонату світу-2025 Данила Жасана.

«Данило відбоксував. Трошки рано... пізно почав. Мені здається, все йому під силу було. Але, знову ж таки, Господь так усе премудро улаштовує.

Знаєте, я пам’ятаю, у 2009 році я став там третім на чемпіонаті світу, а потім на наступному ЧС повністю змінив собі в голові, там тренування, все – і на наступному чемпіонаті світу став першим.

Так що в нього, мені здається, велике майбутнє, якщо він буде гарно працювати».