Ексчемпіон світу з України – про бій Усик – Верховен: «Для нього це можна сказати прохідний бій»
Відомий боксер зробив прогноз на поєдинок
20 хвилин тому
Президент Асоціації боксу України Андрій Котельник поділився думками про поєдинок володаря титулів WBA, WBC та IBF у надважкому дивізіоні українця Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.
«Для мене зрозуміло, що для Усика це можна сказати прохідний бій. В принципі шанси завжди у всіх є, але тут мінімальні шанси його суперника.
Я думаю друга половина поєдинку Усик достроково виграє цей бій, людина взагалі з іншого виду спорту з кікбоксингу, провела один професійний бій, це моя субʼєктивна точка зору.
Сам бій для мене нецікавий зважаючи на ці фактори, але я думаю, що там буде шоу тому, скоріше за все, шоу буде цікавіше ніж сам поєдинок».
Бій Усик – Верховен пройде 23 травня на шоу у Гізі, Єгипет.
Нагадаємо, Усик приміряв титул, який забере у разі перемоги над Верховеном в Єгипті.
