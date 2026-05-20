Президент Асоціації боксу України Андрій Котельник поділився думками про поєдинок володаря титулів WBA, WBC та IBF у надважкому дивізіоні українця Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

«Для мене зрозуміло, що для Усика це можна сказати прохідний бій. В принципі шанси завжди у всіх є, але тут мінімальні шанси його суперника.

Я думаю друга половина поєдинку Усик достроково виграє цей бій, людина взагалі з іншого виду спорту з кікбоксингу, провела один професійний бій, це моя субʼєктивна точка зору.

Сам бій для мене нецікавий зважаючи на ці фактори, але я думаю, що там буде шоу тому, скоріше за все, шоу буде цікавіше ніж сам поєдинок».