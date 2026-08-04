Володимир Кириченко

Всесвітня боксерська організація (WBO) на своєму офіційному сайті оновила рейтинг найкращих боксерів у надважкому дивізіоні.

До рейтингу увійшов колишній абсолютний чемпіон світу українець Олександр Усик (25-0, 16 КО) – відразу на другій позиції.

Нагадаємо, українець відмовився від титулу WBO ще минулого року, але в рейтинг не міг увійти, так як володів поясами інших авторитетних організацій.

Ще один українець, чемпіон WBO Europe Віктор Вихрист (18-1, 11 КО) залишився на 10-й сходинці рейтингу.

Рейтинг WBO у надважкій вазі:

Чемпіон – Даніель Дюбуа (Велика Британія)

1. Мозес Ітаума (Велика Британія)

2. Олександр Усик (Україна)

3. Філіп Хргович (Хорватія)

4. Ентоні Джошуа (Велика Британія)

5. Фабіо Вордлі (Велика Британія)

6. Джозеф Паркер (Нова Зеландія)

7. Баходір Жалолов (Узбекистан)

8. Деонтей Вайлдер (США)

9. Френк Санчес (Куба)

10. Віктор Вихрист (Україна)

Раніше Усик розповів, чи вважає себе найкращим боксером хевівейту.