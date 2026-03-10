Усик розпочав тренувальний табір перед поєдинком з Верховеном
Олександр заїхав до Гандії
близько 2 годин тому
Олександр Усик / Фото - ВВС
Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні Олександр Усик (24-0, 15 КО) розпочав підготовку до поєдинку проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.
Про це повідомляє автор YouTube-каналу «ТАЙК МАЙСОН» Максим Діденко.
«Від моїх джерел можу підтвердити інформацію, яка зʼявилася в медіа: Олександр Усик заїхав до Гандії (муніципалітет в Іспанії – прим.) та розпочав табір перед Верховеном».
Бій між Усиком та Верховеном відбудеться 23 травня в Гізі, Єгипет.
Нагадаємо, Усик став найкращим закордонним боксером року за версією Британської ради з контролю боксу.