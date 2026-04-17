Володимир Кириченко

Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні Олександр Усик (24-0, 15 КО) розповів, поєдинки за участю яких бійців переглядає під час тренувальних зборів.

Ми також бачили в тренажерному залі деякі відео про те, як Ентоні Джошуа тренується до бою, де кадри перед ним і він дивиться різні бої. Які бої ви дивитеся під час тренувань?

«Зараз я дивлюся бої Ріко, а іноді ми робимо це з боями Тайсона Ф’юрі, Ентоні. Деколи старі поєдинки, з Мухаммедом Алі, Майком Тайсоном, мексиканськими боксерами та Марко Баррерою.

Іноді так, ми дивимося. Що цікаво для мене, я дивлюся на те, що роблю. Наприклад, у мене є тренування на велотренажері, і я кажу: «Гей, поставте мій велосипед ось так і дайте мені подивитися бій Мігеля Анхеля Котто, або Антоніо Маргаріто». Я дивлюся і люблю займатися на велосипеді».

Ви робите це, бо це мотивує вас працювати старанніше, чи ви робите це, щоб навчитися чогось конкретного у різних бійців?

«50 на 50. 50% – це мотивація, 50% – я дивлюся, які рухи робить цей хлопець, удари, захист, що тренер каже цим хлопцям: «Гей, ви повинні зробити крок назад і бити, але зробити крок вперед».

Іноді це як вчитель, іноді – як мотивація, бо, ви дивитеся і у вас є енергія, тому робите більше».

