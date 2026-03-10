Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу, перші матчі: Аталанта – Баварія, Ньюкасл – Барселона та інші. Відеотрансляція
Першими зіграють Галатасарай та Ліверпуль
близько 2 годин тому
Ньюкасл Юнайтед – Барселона / Фото - Yahoo
Сьогодні, 10 березня, відбудуться перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-25/26.
О 19.45 за Києвом Галатасарай прийматиме Ліверпуль.
О 22.00 розпочнуться ще 3 матчі: Атлетіко зустрінеться з Тоттенгемом, Баварія гостюватиме у Аталанти, Барселона зіграє на виїзді з Ньюкаслом.
Трансляцію матчів можна буде переглянути на медіа-сервісі MEGOGO.
