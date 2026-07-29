Володимир Кириченко

Колишній абсолютний чемпіон світу у двох дивізіонах українець Олександр Усик (25-0, 16 КО) для All Out Fighting розповів, чому хоче провести поєдинок проти американського ветерана Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО).

Зараз усі говорять про Деонтея Вайлдера. Що вас так приваблює у бою з ним? Він давно не на вершині.

«Послухайте, це людина, яка останні 10 років була топовим бійцем, чемпіоном світу. Це небезпечний хлопець».

Але ви думаєте, що вам віддадуть належне за перемогу над ним?

«Я боксую не заради слави. Це просто моє життя».

Можливо, за рік ви завершите кар’єру. Вас це лякає?

«Ні, не лякає, але думаю, що сумуватиму за боями».

Раніше Джон Джонс відповів, чи готовий він до бою з Усиком за правилами боксу.