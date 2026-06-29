Валенсуела брутально нокаутував Де Лос Сантоса у реванші
Цей поєдинок став головним боєм турніру Zuffa Boxing 08
близько 1 години томуПідписатися в
Валенсуела та Де Лос Сантос / Фото - Yahoo
Колишній чемпіон світу WBA у першому напівсередньому дивізіоні американець Хосе Валенсуела (16-3, 10 КО) взяв реванш у домініканця Едвіна Де Лос Сантоса (17-3, 15 КО).
Валенсуела здобув перемогу нокаутом в другому раунді.
Поєдинок став головним боєм турніру Zuffa Boxing 08, який відбувся 28 червня в The Cosmopolitan, Лас-Вегас.
4 вересня 2022 року Де Лос Сантос переміг Валенсуелу нокаутом у 3-му раунді.
Раніше стало відомо, що поєдинок між Альваресом та Мбіллі перенесено на інші строки.
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