Володимир Кириченко

Зірковий нідерландський кікбоксер Ріко Верховен (1-1, 1 КО в боксі) для YouTube-каналу Ring Magazine розповів про своє налаштування на поєдинок з володарем титулів WBC, WBA та IBF українцем Олександром Усиком (25-0, 16 КО).

Усик отримує стільки хайпу, і він на це заслуговує. Але, перебуваючи з ним на рингу, чи думали ви, що хайп не відповідає тому, що відбувається в бою?

«Ні, сер. Ми багато працювали над цим, і це стало просто ментальною грою. Бо я знав, що я роблю. У кікбоксингу я – це Усик. Тож для мене він був просто людиною з двома руками та двома ногами. Йому не дозволялося використовувати ноги, і мені також.

Щоб було легко, Пітер Ф’юрі постійно мені казав: «Насолоджуйся. Розважайся. Роби те, що робиш, і тренуйтеся наполегливо, дотримуйся плану, і все буде добре. Він не покаже тобі нічого, чого ти ще не бачив». Так і було».

Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді.

Нагадаємо, Верховен після бою з Усиком опинився у топ-10 рейтинга WBC.