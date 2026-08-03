Володимир Кириченко

Зірковий кікбоксер і ексбоєць UFC Алістар Оверім для Playbook Boxing розповів про тренування в таборі колишнього абсолютного чемпіона світу у двох дивізіонах Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Ви нещодавно провели деякий час із командою Усика у тренувальному таборі в Іспанії. Ей Джей, звичайно ж, зараз там тренується. Якими були ваші враження від перебування там і які ваші загальні враження від табору?

«По-перше, це був чудовий досвід. Я був дуже вдячний, що мені дозволили туди поїхати. Звісно, ніколи не знаєш, чого чекати. Але там була чудова енергія, відмінні тренери. Особисто для мене це було дуже важливо, я дізнавався щось нове, і це дійсно мотивує мене як особистість. Я дізнався багато нового про роботу тіла, нервову систему, рухи. Для мене це дуже важливо».

Вони справляють враження досить аналітичного табору. Ви помітили, що вони розбирали речі докладніше, ніж ви очікували, чи це був той рівень, на який ви очікували?

«У них є свій досвід, і, звісно, за один тиждень неможливо зрозуміти абсолютно все. Але для мене головне було те, що я знову навчався. Моє навчання триває вже 30 років. Це просто розпалює вогонь, мотивує мене, дає енергію, зміцнює впевненість. Саме цього я чекав, беручи участь у цьому таборі. Він виправдав мої сподівання».

Що, на вашу думку, стало найважливішим уроком, який ви витягли з табору?

«Що до того, що я вже маю, можна додати ще один шар».

Про що йде мова?

«Є речі, яким я можу навчитися. Адже питання в тому, чи здатний ти це засвоїти. Я здатний. Я мотивований. Ця можливість є, і я хочу нею скористатися».

Раніше Усик пояснив, чому він допомогає Джошуа у його професійній кар'єрі.