Шведський боксер надважкого дивізіону Отто Валлін (28-3, 16 КО) для WBN поділився думками щодо того, чи може ексчемпіон у хевівейті британець Тайсон Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) перемогти володаря титулів WBC, WBA та IBF українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).

«Чи може Ф’юрі побити Усика? Так, може. У боксі може статися що завгодно. Звичайно, він може, але я вважаю, що Усик виграв ті бої. Мені здалося, що вдруге він переміг ще переконливіше.

Усик – хлопець, який продовжує вдосконалюватися і дуже вражає. Він стає старшим, але водночас стає кращим і досвідченішим. Усик – чудовий боєць. Я не бачу нікого зараз, хто міг би його перемогти».