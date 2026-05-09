Відомий суперважковаговик відповів, чи може Ф'юрі виграти трилогію у Усика
Шокуючий прогноз від колишнього суперника Тайсона
близько 1 години тому
Шведський боксер надважкого дивізіону Отто Валлін (28-3, 16 КО) для WBN поділився думками щодо того, чи може ексчемпіон у хевівейті британець Тайсон Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) перемогти володаря титулів WBC, WBA та IBF українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).
«Чи може Ф’юрі побити Усика? Так, може. У боксі може статися що завгодно. Звичайно, він може, але я вважаю, що Усик виграв ті бої. Мені здалося, що вдруге він переміг ще переконливіше.
Усик – хлопець, який продовжує вдосконалюватися і дуже вражає. Він стає старшим, але водночас стає кращим і досвідченішим. Усик – чудовий боєць. Я не бачу нікого зараз, хто міг би його перемогти».
Усик двічі переміг Ф’юрі у 2024 році: у травні – роздільним рішенням суддів, а у грудні – одностайним.
Раніше у команді Усика назвали умову для проведення об’єднавчого бою з Вордлі.
