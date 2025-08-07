Американський боксер напівсередньої ваги Раян Гарсія (24-2, 20 КО) для The Ring поділився думками про те, чи зможе чемпіон WBA у першому середьному дивізіоні Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) здобути перемогу над абсолютним чемпіоном у другій середній вазі Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO).

«Не думаю, що це станеться, але він цілком може довести, що я помиляюся. Я тренувався з Канело й був поруч із ним. Бро реально може відштовхнути навіть важковаговиків.

Це вперше за довгий час, коли Канело більший за свого суперника. Тепер із нього знято ваговий тиск, і він зможе битися вільніше. Мені справді цікаво подивитися. Я не можу дочекатися цього бою. Я точно вболіватиму за Канело, але Кроуфорд – чудовий боєць, він може мене здивувати.

Сьогодні я б поставив гроші на Канело. Я можу уявити, як у бою Кроуфорда нокаутують у стилі Аміра Хана.

Думаю, Кроуфорд спробує реалізувати те, що зробив Флойд. Трохи триматиме позицію. Але він не має такого захисту, як у Флойда. Оце головне. Я бачу, що він спробує зайняти таку ж позицію, утримувати її. Я б не сказав, що він намагатиметься тиснути на Канело. Швидше – просто триматися».