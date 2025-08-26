Володимир Кириченко

Боксер першої напівсереднього дивізіону Данило Лозан (15-0, 9 KO) для Sport 24 поділився думками про колишнього чемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка (18-3, 12 КО).

«Висловлюсь по-народному: «Він – вата». Більшість так думає і це слово-синонім до Ломаченка.

Я хочу вірити, що він допомагає ЗСУ і за українських козаків. Але оця його неоднозначна позиція і те, що він не висловлюється... Скільки б користі він міг принести, якби просто сказав: «Та скиньтесь пацанам на дрони чи підтримайте Україну». Це змінило б кардинально все щодо нього.

Але в плані боксера, то легенда. Просто нема слів».

Ви розділяєте Ломаченка, як боксера, і Ломаченка, як громадянина?

«Звісно, я ним захоплююсь. Він приклад для наслідування, як спортсмен. Просто мегачувак. Ломаченко зробив те, що багато хто у світі не зміг зробити.

Як ним можна не захоплюватись? Як людина він, певно, непоганий, але специфічний. Але за його позицію неоднозначну я засуджую максимально».

Ломаченко завершив кар’єру 5 червня. Востаннє він виходив на ринг у травні 2024 року, коли переміг Джорджа Камбососа.

Раніше стало відомо, що Ломаченка запросили на конвенцію WBO у Колумбію.