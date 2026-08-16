Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Девід Хей в інтерв'ю YouTube-каналу Seconds Out розповів, що найбільше у своїй кар'єрі шкодує про так і не проведений поєдинок проти Віталія Кличка.

За словами британського боксера, стилістично бій із старшим із братів Кличків був для нього більш привабливим, ніж поєдинок проти Володимира.

Мені дуже подобався стиль Віталія. Я бився з Володимиром, але Віталій ішов би битися і давав би мені більше можливостей. Саме цей бій я завжди мріяв провести. Девід Хей

Нагадаємо, Девід Хей зустрічався в рингу з Володимиром Кличком у липні 2011 року й програв одноголосним рішенням суддів.

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