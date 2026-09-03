Британський промоутер Едді Хірн прокоментував поразку суперважковаговика Мозеса Ітауми (14-1, 12 КО) у поєдинку за вакантний титул IBF проти Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО). Слова наводить IFL TV.

Я був здивований. Думав, що він поступово розбере Хрговича і переможе десь у сьомому-восьмому раунді.

У перших двох раундах я просто не міг відірвати очей від того, що показував Мозес. Він був блискучим. Я сидів і думав: «Цьому хлопцю всього 21».

А потім, у міру розвитку бою, вже думав: «Так, йому справді 21». Він просто розсипався, закінчилися сили.

Але насамперед треба сказати: Мозес Ітаума – феноменальний талант. Йому 21 рік, і в нього величезний потенціал.