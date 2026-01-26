Ексчемпіон світу Баррі Джонс детально проаналізував майбутній поєдинок між двома ветеранами надважкої ваги — британцем Дереком Чісорою (36-13, 23 KO) та американцем Деонтеєм Вайлдером (44-4-1, 43 КО). В інтерв'ю Sky Sports аналітик віддав перевагу «Дел Бою», поставивши під сумнів нинішню форму Вайлдера.

Той Вайлдер, якого ми бачили останнім часом, абсолютно не вражає. Так, він досі володіє нищівною силою удару, а Чісору в рингу знайти неважко. Проте Дерек працює корпусом і головою значно активніше, ніж прийнято вважати — він вміє нав'язувати свою гру та виходити з-під обстрілу краще за будь-кого в цьому дивізіоні.

Вайлдер — не найбільш габаритний боксер, і коли Чісора вмикає свій фірмовий пресинг, буквально відштовхуючи суперника, він методично забирає раунд за раундом. Дерек майстерно ухиляється від атак і карає опонентів потужними правими оверхендами (ударами через руку).

Я маю великі сумніви щодо психологічного стану Деонтея. Він просто зламається, якщо не зможе повернути ту версію себе, яка завдавала хірургічно точних ударів. Але ми не бачили такого Вайлдера вже дуже давно, і я не впевнений, що він взагалі здатний повернути попередню форму.