Промоутер Френк Воррен в інтерв'ю talkSPORT поділився думками щодо майбутньої кар'єри британського надважковаговика Мозеса Ітауми (14-1, 12 КО) після поразки в бою за титул IBF проти хорвата Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО).

Британський функціонер закликав підопічного відпочити та зазначив, що перед повторним виходом на титульний рівень боксеру варто провести один-два проміжних поєдинки.

Він каже мені: «Чи можемо ми влаштувати реванш?», що є цілком природною реакцією. Але я відповів йому: «Тобі зараз треба повністю відключитися від боксу, піти відпочити, провести час із родиною, перезарядити батарейки – і вже тоді ми знову візьмемося до роботи».

Розклад сил у дивізіоні є таким, яким він є, і ти – його важлива частина. Ти довів, що належиш до цього рівня. За умови, що він засвоїть уроки цього бою, я вважаю, що він здатен на великі звершення.

Я хотів би побачити його щонайменше в одному, а можливо, двох поєдинках, щоб оцінити ситуацію, перш ніж ми повернемося на цей рівень.

Нам потрібно сісти всією командою й обговорити це. Його менеджер – мій син Френсіс, тож ми всі зберемося разом, щоб усе спланувати.