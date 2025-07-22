Денис Сєдашов

Тренер британського боксера Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО) Дон Чарльз став на захист скандального зібрання, організованого батьком боксера в день бою з Олександром Усиком (24-0, 15 КО). В інтерв’ю talkSPORT він заявив, що це була не вечірка, а «збір енергії», яка вже одного разу допомогла здобути перемогу.

Це не вечірка — це було зібрання. Те саме ми зробили перед боєм з Джошуа, і тоді це спрацювало. Ту ж саму атмосферу ми хотіли повторити й цього разу. Дон Чарльз

За його словами, в день перемоги над Джошуа частина гостей також перебувала з бійцем до останнього моменту перед виходом у ринг.

Тренер вважає, що саме така «енергія» дала Дюбуа імпульс для сильного виступу тоді, і команда сподівалася повторити ефект.

На запитання, чи знав Дюбуа всіх гостей особисто, Чарльз відповів:

Я не був присутній, тому не знаю. Моя робота — бути в кутку та стежити за підготовкою безпосередньо перед боєм. Дон Чарльз

Пояснення тренера з’явилися після хвилі критики щодо батьком Дюбуа тусовки у день реваншу його сина з Усиком, на яке зібралися десятки людей.

Ф’юрі – про Дюбуа: «Зробив усе, що міг. Ви хочете, щоб він помер на рингу?»