Популярний американський боксер та відеоблогер Джейк Пол (12-2, 7 KO) для Sky Sports поділився думками про можливий поєдинок проти колишнього чемпіона UFC камерунця Френсіса Нганну (18-3).

«Я б не сказав, що список суперників довгий. Здається, нещодавно Френсіс Нганну забагато говорив. Він легкий суперник для мене. Я думаю, що він жахливий боксер.

Я повернуся у надважку вагу та нокаутую його, як це зробив Джошуа, відправлю його в нокаут. Він знає, що я протримався довше за нього проти Джошуа. Мене не вирубили.

Можливо, він не захоче проводити цей бій, бо, я думаю, в глибині душі він не хотів би зганьбитися. Тож для мене це цікавий поєдинок.

Побачимо, як щелепа продовжуватиме гоїтися. Я точно продовжуватиму битися».