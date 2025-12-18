Вордлі: «Одного разу я знайду Усика»
Фабіо розповів, як українець злився з переговорів
29 хвилин тому
Чемпіон WBO Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO) заявив, що його переговори про бій з Олександром Усиком (24-0, 15 KO) зірвалися після перемоги над Джозефом Паркером (36-3, 24 KO). Британця цитує vringe.com:
Насправді я та команда говорили з Усиком до бою з Паркером. Я думаю, Паркер також мав свої переговори. Так що він говорив з нами обома і ще до нашого бою сказав, що спостерігатиме за переможцем і буде радий з ним зустрітися. Я виграв бій, все зроблено, галочка поставлена. Всі речі були ніби підготовлені, і потім, через кілька тижнів, він вийшов і сказав, що йде до бою з Вайлдером. Невелика досада, але що є, тобто. Зрештою, бокс ніколи не йде прямою лінією. Тому я маю просто продовжувати свій рух, триматися свого шляху, і одного разу я його знайду.
Нагадаємо, що у Криму відібрали майно Усика.
Матеріали по темі
«Мені понтуватися не дуже подобається…» Усик відповів, в які бізнеси вкладає кошти
близько 20 годин тому