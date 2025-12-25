Вордлі став лідером рейтингу The Ring у надважкому дивізіоні
Циганський король – поза списком кращих
33 хвилини тому
Журнал The Ring опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів надважкого дивізіону.
Його очолив тимчасовий чемпіон WBO у хевівейті британець Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО).
З рейтингу випав британець Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) через неактивність, а також новозеландець Джозеф Паркер (36-4, 24 KO) через провалений тест на допінг.
Титулом володіє лідер дивізіону українець Олександр Усик (24-0, 15 КО).
Рейтинг надважкої ваги від The Ring:
Чемпіон – Олександр Усик
1 (2). Фабіо Вордлі
2 (3). Агіт Кабаєл
3 (5). Даніель Дюбуа
4 (6). Філіп Хргович
5 (7). Чжан Чжилей
6 (8). Мартін Баколе
7 (9). Мозес Ітаума
8 (10). Ефе Аджагба
9 (-). Річард Торрес
10 (-). Мурат Гассієв
Нагадаємо, Усик – на вершині рейтингу P4P від The Ring, Кроуфорд віддав своє місце.