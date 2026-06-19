Воррен — про місце бою Ф'юрі — Джошуа: «Рішення ухвалюють люди, які дають гроші»
Промоутер розповів про переговори щодо місця проведення поєдинку
9 хвилин томуПідписатися в
Промоутер Френк Воррен прокоментував ситуацію навколо вибору локації для майбутнього поєдинку між ексчемпіонами світу в надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (35-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO). Слова наводить talkSPORT Boxing.
За словами менеджера, остаточне рішення щодо місця проведення зустрічі наразі не ухвалено, а вибір між Великою Британією та США залежатиме виключно від фінансової сторони.
Поки не знаю, це ще не вирішено. Я чую, що ви кажете про те, що проводити бій Ф’юрі проти Ей Джея у Сполучених Штатах — це божевілля, і що всі британські фанати хочуть бачити його вдома, але рішення ще не ухвалено. Коли воно буде, ви дізнаєтеся.
Хто його ухвалює? Люди, які дають гроші. Так було протягом останніх трьох боїв.
Суперник Джошуа попередив AJ, що йому доведеться скасувати бій з Ф'юрі.