Промоутер Френк Воррен прокоментував ситуацію навколо вибору локації для майбутнього поєдинку між ексчемпіонами світу в надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (35-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO). Слова наводить talkSPORT Boxing.

За словами менеджера, остаточне рішення щодо місця проведення зустрічі наразі не ухвалено, а вибір між Великою Британією та США залежатиме виключно від фінансової сторони.

Поки не знаю, це ще не вирішено. Я чую, що ви кажете про те, що проводити бій Ф’юрі проти Ей Джея у Сполучених Штатах — це божевілля, і що всі британські фанати хочуть бачити його вдома, але рішення ще не ухвалено. Коли воно буде, ви дізнаєтеся.

Хто його ухвалює? Люди, які дають гроші. Так було протягом останніх трьох боїв.