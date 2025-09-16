Денис Сєдашов

Промоутер Френк Воррен припустив, що британський боксер Дерек Чісора (36-13, 23 КО) може не вийти на бій за титул чемпіона світу у своєму ювілейному 50-му поєдинку. Слова наводить The Ring.

41-річний Чісора востаннє боксував у лютому, коли переміг за очками Отто Валліна (27-3, 15 КО) на арені Co-op Live Arena. Той поєдинок став для нього 49-м у професійному ринзі. За місяць після перемоги IBF визнала Чісору своїм обов’язковим претендентом, відкривши йому шлях до титульного бою, який, за словами самого боксера, мав би стати останнім у його 18-річній кар’єрі.

Втім, Воррен зазначив, що Чісорі, ймовірно, доведеться провести відбірковий бій, адже титульний поєдинок може відбутися не раніше другої половини наступного року.

Зараз він є обов’язковим претендентом, але його черга буде пізніше. Проблема в тому, що IBF може наказати йому провести бій, інакше він ризикує втратити свій статус у рейтингу. Не знаю, чи стане його наступний поєдинок титульним — організації визначили порядок, у якому кожен отримає свій шанс. Френк Воррен

За його словами, рішення про подальші кроки залишається за самим Чісорою

Це його вибір. Якщо він вирішить боксувати, ми організуємо йому серйозний бій. Саме цього він і хоче, адже прагне заробити великі гроші — а серйозні бої приносять великі гроші. Френк Воррен

