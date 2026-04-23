Визначився наступний суперник Цотне Рогави
Бій відбудеться 15 травня
близько 2 годин тому
Український боксер надважкої ваги Цотне Рогава (12-1, 8 КО) свій наступний бій проведе проти мексиканця Маурісіо Леона Переса (8-0-1, 6 КО).
Поєдинок відбудеться 15 травня в місті Четумаль (Мексика.
Формат зустрічі передбачає 8 раундів. Варто зазначити, що раніше суперник українця виступав у середній ваговій категорії.
Рогава вибув з Гран-прі WBC, зазнавши першої поразки у професійній кар’єрі.
