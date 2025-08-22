WBA може відібрати титул у Джервонти через його бій з Полом
Девіс не захотів проводити реванш проти Роуча
22 хвилини тому
Джервонта Девіс / Фото - NY Times
Інсайдер ESPN Сальвадор Родрігес розповів, як WBA відреагувала на оголошення поєдинку свого чемпіона у легкому дивізіоні Джервонти Девіса (30-0-1, 28 КО) проти американського боксера та блогера Джейка Пола (12-1, 7 КО).
«WBA проаналізує статус Джервонти Девіса, як чемпіона у легкій вазі, після оголошення його виставкового бою з Джейком Полом. Раніше було наказано провести матч-реванш проти Ламонти Роуча після суперечливої нічиєї».
Нагадаємо, бій між Джервонтою та Полом відбудеться 14 листопада на State Farm Arena в Атланті. Промоутер Джейка не підтвердив інформацію, що поєдинок буде виставковим.