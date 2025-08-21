Бій Пола та Джервонти не буде виставковим? Відповів промоутер ютубера
Шоу стає ще цікавішим
12 хвилин тому
Накіса Бідаріан, промоутер американського боксера та відеоблогера Джейка Пола (12-1, 7 КО), для ESPN розповів деталі організації поєдинку проти чемпіона WBA в легкій вазі Джервонти Девіса (30-0-1, 28 КО).
«Початковий графік передбачав, що Джервонта битиметься з Джейком після бою з Роучем. Результат, по суті, нічого не змінив, але наше очікування на рішення Девіса призвело до того, що Джейк вийшов у ринг проти Хуліо Сесара Чавеса-молодшого».
Також промоутер не підтвердив, що бій Джейка та Джервонти буде виставковим.
Нагадаємо, бій між Полом та Девісом відбудеться 14 листопада на State Farm Arena в Атланті.