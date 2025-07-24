Девід Гіґґінс, промоутер тимчасового чемпіона WBO у надважкій вазі новозеландця Джозефа Паркера (36-3, 24 KO), для RNZ розповів про бажання свого клієнта битися проти абсолютного чемпіона світу у хевівейті новозеландця Олександра Усика (24-0, 15 КО).

«Якщо він (Усик – прим.) вирішить поставити спадщину на перше місце та зберегти статус абсолютного чемпіона, то наступним буде бій з Паркером. Але він (Усик – прим.) може обрати інший поєдинок, який може принести більше грошей.

Боксери-надважковаговики такого рівня повинні намагатися стати об’єднаним чемпіоном дивізіону. Саме тому Джозеф боксує. Тож він сподівається наступним провести бій проти Усика.

Я думаю, що наступний бій Паркера, швидше за все, буде великим, можливо, за титул чемпіона світу, і чи буде це поєдинок з Усиком, залежить від Олександра.

Неможливо не поважати те, чого він (Усик – прим.) досяг у боксі. Він підкорив крузервейт, виграв олімпійське золото, а тепер він підкорив і надважку вагу. Він, можливо, найвеличніший боксер усіх часів».