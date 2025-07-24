Команда тимчасового чемпіона WBO хоче витягнути Усика на поєдинок
Українця назвали найвеличнішим боксером усіх часів
35 хвилин тому
Девід Гіґґінс, промоутер тимчасового чемпіона WBO у надважкій вазі новозеландця Джозефа Паркера (36-3, 24 KO), для RNZ розповів про бажання свого клієнта битися проти абсолютного чемпіона світу у хевівейті новозеландця Олександра Усика (24-0, 15 КО).
«Якщо він (Усик – прим.) вирішить поставити спадщину на перше місце та зберегти статус абсолютного чемпіона, то наступним буде бій з Паркером. Але він (Усик – прим.) може обрати інший поєдинок, який може принести більше грошей.
Боксери-надважковаговики такого рівня повинні намагатися стати об’єднаним чемпіоном дивізіону. Саме тому Джозеф боксує. Тож він сподівається наступним провести бій проти Усика.
Я думаю, що наступний бій Паркера, швидше за все, буде великим, можливо, за титул чемпіона світу, і чи буде це поєдинок з Усиком, залежить від Олександра.
Неможливо не поважати те, чого він (Усик – прим.) досяг у боксі. Він підкорив крузервейт, виграв олімпійське золото, а тепер він підкорив і надважку вагу. Він, можливо, найвеличніший боксер усіх часів».
Нагадаємо, на минулих вихідних Усик у реванші нокаутував Дюбуа у 5-му раунді та став триразовим абсолютним чемпіоном світу.
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