Денис Сєдашов

Виконавчий комітет Міжнародної федерації боксу (World Boxing) ухвалив рішення повністю відновити у правах росію.

Це рішення означає, що російські боксери зможуть змагатися на міжнародних турнірах під егідою організації на рівних умовах з іншими спортсменами – з використанням прапора, гімну та іншої національної символіки.

Раніше аналогічні права росіянам повернула IBA, яка до створення World Boxing була головним керівним органом у світовому аматорському боксі.

«Бокс способен объединять людей». Пакьяо назначен вице-президентом IBA.