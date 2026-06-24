Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн заявив, що не планує припиняти медійне протистояння з президентом UFC Дейною Вайтом, попри заклики голови Генерального управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейха до примирення. Слова наводить MMA Junkie.

Британський функціонер зазначив, що конфлікт із Вайтом повертає його в часи багаторічної конкуренції з Френком Ворреном, проте боксерський бізнес вважає витонченішим за правила ММА.

Я дуже поважаю Туркі за те, що він зробив для спорту. Зі мною він жодного разу не порушив свого слова, а це дорогого коштує.

Чесно кажучи, ця моя «війна» з Дейною Вайтом мені дуже подобається, я скучив за цим, коли подружився з Френком Ворреном. Я 15 років змагався з Ворреном. І от що я вам скажу: «Дейна Вайт і близько не стоїть поруч із Френком Ворреном, якщо йдеться про «війну» в боксі. Френк знає кожен хід і будь-який прийом».

Якщо запитаєте мене, я не особливо хочу миру. Я хочу війни, але в хорошому сенсі. У мене немає нічого особистого проти Дейни Вайта. Мені це просто подобається. Але я також поважаю Туркі Аль аш-Шейха. Якщо він скаже, що є ідея, і це буде вигідно мені, моїм бійцям та компанії, то, можливо, ми трохи змінимо плани. Але зараз багато чого пов'язано з боєм Ей Джея проти Ф'юрі: через контрактні умови багато з того, що Туркі хотів би зробити, просто не можна. Нам доведеться переглянути контракт і повернутися до переговорів. Мені подобається ця «бойня», і Туркі теж.