Володимир Кириченко

Володар титулів за версіями WBA, WBO та IBF у напівважкому дивізіоні росіянин Дмитро Бівол (24-1, 12 KO) близький до повернення на ринг.

Як повідомив менеджер Бівола Вадим Корнілов виданню BoxingScene, росіянин проведе наступний бій у березні або квітні, а його суперником стане обов'язковий претендент на титул IBF Міхаель Айферт (13-1, 5 KO).

За словами Корнілова, незабаром Бівол, який відновлюється після операції на спині в серпні, почне тренування в Киргизстані.

Бівол востаннє бився в лютому минулого року, коли переміг рішенням більшості суддів у реванші з Артуром Бетербієвим і став абсолютним чемпіоном світу. Щоправда, пізніше Біволу довелося звільнити пояс WBC, який перейшов до Девіда Бенавідеса.

Айферт останній бій провів у серпні 2024 року, коли достроково переміг Карлоса Едуардо Хіменеса.

Раніше повідомлялося, що Бетербієв та Бенавідес дали згоду на бій.