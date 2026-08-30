Дорощук посів друге місце на етапі Континентального туру
Українець став срібним призером з результатом 2,24 метра
Український стрибун у висоту Олег Дорощук став другим на етапі срібної серії Континентального туру в Беллінцоні (Швейцарія).
Українець подолав з першої спроби висоти 2,15 м, 2,20 м та 2,24 м. Планка 2,28 метра йому не підкорилася. Переможцем турніру став американець Джувон Гаррісон (2,28 м).
Дорощук виборов срібло, випередивши за спробами ямайця Реймонда Річардса (2,24 м).
Це перший міжнародний подіум Дорощука після чемпіонату Європи в Бірмінгемі.
Магучіх здобула срібло на турнірі в Гайльбронні.
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