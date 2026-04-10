«Я все ще на піку»: Ф’юрі відповів на критику щодо втрати швидкості перед боєм із махмудовим
Бій відбудеться 11 квітня
близько 4 годин тому
Ексчемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) відкинув критику щодо погіршення його фізичної форми та швидкості. Британець переконаний, що досі перебуває на піку своїх можливостей і готовий довести це у найближчому поєдинку. Слова наводить Sky Sports.
Всі кажуть, що я втратив роботу на ногах, всі кажуть, що я втратив реакцію. Подивіться суботнього вечора, і ви все побачите. Я швидкий, вправний, вродливий і руйнівний. Я ніколи не втрачав ні швидкості, ні реакції. Я все ще в формі. Я, мабуть, провів 500 раундів спарингів, і я все ще в формі.
Нагадаємо, бій Тайсона Ф’юрі проти арсланбека махмудова відбудеться 11 квітня.
