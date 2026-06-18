«Я з радістю прийму тебе на рингу». Джошуа запросив Ф'юрі на свій поєдинок
AJ готовий до мегафайту з «Циганським королем»
близько 3 годин томуПідписатися в
Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні британець Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) запросив свого співвітчизника Тайсона Ф’юрі (35-2-1, 24 КО) на свій поєдинок проти албанця Крістіана Пренги (20-1, 20 КО).
«Приїжджай до Саудівської Аравії 25 липня, я з радістю прийму тебе на рингу. Якщо ти серйозно налаштований, виходь, і ми тоді поговоримо. Мені кинули приманку, сказавши, що якщо я зможу перемогти Пренгу, то зможу битися з Тайсоном Ф’юрі.
Отже, я повністю зосереджений на тому, щоб виконати це завдання, тому що це бій моєї мрії. Це велика можливість для мене. Цей рік для мене дуже важливий.
Тепер я знаю, що бій уже узгоджений. Він більш ніж бажаний гість на рингу, і він стане моєю останньою перешкодою у 2026 році».
Ф’юрі та Джошуа підписали контракт на бій у четвертому кварталі 2026 року.
У ніч на 12 квітня Тайсон переміг росіянина Арсланбека Махмудова (21-3, 19 KO) одностайним рішенням суддів. Після цього Тайсон кинув виклик Джошуа, який спостерігав за поєдинком у рингсайді, однак той не вийшов до нього на ринг.
Нагадаємо, Лас-Вегас – один із головних претендентів на проведення мегафайту Джошуа – Ф’юрі.
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