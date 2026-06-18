Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні британець Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) запросив свого співвітчизника Тайсона Ф’юрі (35-2-1, 24 КО) на свій поєдинок проти албанця Крістіана Пренги (20-1, 20 КО).

«Приїжджай до Саудівської Аравії 25 липня, я з радістю прийму тебе на рингу. Якщо ти серйозно налаштований, виходь, і ми тоді поговоримо. Мені кинули приманку, сказавши, що якщо я зможу перемогти Пренгу, то зможу битися з Тайсоном Ф’юрі.

Отже, я повністю зосереджений на тому, щоб виконати це завдання, тому що це бій моєї мрії. Це велика можливість для мене. Цей рік для мене дуже важливий.

Тепер я знаю, що бій уже узгоджений. Він більш ніж бажаний гість на рингу, і він стане моєю останньою перешкодою у 2026 році».