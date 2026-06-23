Володимир Кириченко

Олександр Красюк, експромоутер чемпіона WBC, WBA та IBF в надважкій вазі Олександра Усика (25-0, 16 КО), для Sport.ua відповів на питання про майбутнє свого колишнього клієнта.

Ви – майже єдиний, хто відверто говорить: «Олександру Усику варто завершувати кар’єру». Що, на вашу думку, має статися, щоб Усик таки оголосив про завершення кар’єри?

«Як пересічний поціновувач боксу – я би хотів ще 10 років дивитись поєдинки Усика. Бокс у його виконанні – це не просто спорт, це мистецтво.

Однак, я займаюсь цією діяльністю понад 20 років і тому маю можливість «дивитись у завтрашній день». Дуже б не хотілось, аби спадщина, яку ми вибудовували понад 12 років, була змарнована недолугим менеджментом».

У попередньому бою українець переміг Ріко Верховена технічним нокаутом за 1 секунду до завершення 11-го раунду.

Раніше Красюк поділився думками про майбутнє українського боксу.