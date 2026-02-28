Денис Сєдашов

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) поділився думками про зміну поколінь у боксі та свою готовність поступитися місцем молодим бійцям.

За словами Усика, він уже готує себе до завершення спортивного шляху на ментальному рівні.

Я повністю розумію: скоро прийде час іти з боксу. Дехто не може собі цього сказати, бо бажання неймовірні, а можливості вже не ті — і тіло не те, і молодь підтискає. Старий не може конкурувати з молодим у швидкості чи фізиці. Досвіду не вистачить для перемоги. Олександр Усик

Окремо Усик пройшовся по колишніх боксерах, які заявляють, що легко б перемогли його у свої кращі часи. Чемпіон порадив таким критикам звернутися до фахівців.

Коли людина каже: «Якби він боксував у мої часи, я б його зніс» — якщо це заради піару, то будь ласка. Але якщо серйозно — у мене є дуже професійний лікар. Я навіть заплачу за тебе, піди полікуй свою голову. Олександр Усик

«Витримає лише 6-7 хвилин»: Белью дав прогноз на бій Усик – Верховен.