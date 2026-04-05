Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (36-14, 23 КО) підбив підсумки поєдинку проти Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО). Попри поразку за очками, ветеран залишився задоволений конкурентним боєм, хоча й відзначив фатальний епізод із випадінням за межі рингу. Слова наводить ВВС.

Щодо свого майбутнього в боксі 40-річний спортсмен висловився обережно. Чісора планує провести час із родиною, перш ніж прийняти остаточне рішення про продовження або завершення професійних виступів.

Деякі раунди були дуже близькими. Я засмучений. Якби я не випав за канати, виграв би бій, але таке трапляється. Бій, я програв з різницею в два очки, бо вийшов з рингу. Що є, те є.

Чи це був мій останній бій? Я збираюся поїхати додому з дружиною і подивлюся. Поїду додому, відвезу дітей і відведу їх до школи.

Щиро дякую вам, я справді ціную це. Дуже вдячний, Велика Британіє, я справді ціную вас. Я народився в Зімбабве і приїхав сюди, коли мені було 16 років. Я потрапив у халепу, а потім захопився боксом. Не знав, що так захоплюся. Дуже дякую, я справді ціную це.